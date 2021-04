【KTSF】

5月的亞太裔傳統月,舊金山(三藩市)幾乎每天都有相關活動,內容涵蓋了不同亞洲國家的文化傳統。

除了5月1號星期六下午在舊金山日本埠舉行的首日慶祝活動,當天中午在舊金山華埠也有一場音樂會,下午兩點和3點分別在華埠花園角以及Grant都板街,有長者集會和舞獅表演。

5月8號有網上舉行的台灣文化節活動,舊金山亞裔電影節則在5月13號開幕,還有多場專為小商業而設的線上活動,參加者須提前登記,此外也有讀書會,以及與亞太裔傳統和歷史有關的展覽等等。

有興趣參加活動的民眾可以瀏覽市府專門設立的亞太裔傳統月網站查看活動詳情,網址是:https://apaheritage.org/#online-guide

