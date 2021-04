【KTSF】

特朗普總統執政期間曾經簽發行政命令,阻止那些庇護城市獲得聯邦司法部的撥款,不過最新消息指,聯邦司法部已經取消有關指令。

所謂「庇護城市、縣或州」,是指當地的執法人員並不會與國土安全部人員提供當地無證移民的資料,從而保護這些人,令他們不會被遞解出境。

在灣區,除了北灣Marin縣外,其他8個縣都是庇護縣,而根據路透社獲得的司法部最新內部文件,獲分配撥款的地區,如今無需要與移民及海關執法部門合作才能獲得撥款,這包括給予本地執法部門的每年2億5000萬的撥款。

特朗普在任時曾經恐嚇說,對那些不遵照他移民政策的州,他會扣起他們的新型肺炎援助金。

