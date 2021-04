【KTSF】

東灣Contra Costa縣衛生部門公布,過去3個月有128名已完全接種疫苗的人確診新型肺炎,部分人有症狀,部分人沒有病徵,當中一人死亡。

當局表示,死者是一名接受寧養服務的長者,另外有4名打齊針後,仍確診的患者需要留醫。

衛生當局表示,疫苗並非完美,但非常有效,可以大幅減少確診、重症甚至死亡。

當局指出,在過去3個月,有超過100人死於新型肺炎,患者都是沒有接種疫苗,或只打了一針,目前在該縣最常見的是西岸變種病毒個案,有32宗為英國變種病毒。

