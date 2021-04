加州法案建議撤銷對持槍罪犯追加刑期 華裔議員澄清疑慮（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州眾議員李天明(Alex Lee)提出的AB1509法案建議減輕匪徒持槍犯案所追加的刑期,不過遭到一班檢察官反對,認為法案會增加槍擊案,李天明周三發表記者會,澄清公眾對法案的誤解。

根據現行法例,匪徒如果發現犯案時持槍,將會被追加額外至少10年的刑期,李天明所提出的AB1509法案是想撤銷這些追加的刑期。

李天明說:「追加刑期,顧名思義只是追加,法案目的是削減這些極長時間的追加刑期。」

上星期有一眾檢察官、律師,以及罪案受害人發聲反對AB1509法案,擔心法案一旦通過後,會增加槍擊案發生,以及擔心囚犯提前出獄後會作出報復行為。

李天明就反駁指,匪徒被判處的刑期,跟槍擊案的數目並無關連,而且長期關押囚犯也花費大量的公帑,如果這項法案獲通過,估計可以為州府節省30億元,他認為州府應該用這筆錢從根源地防止槍枝罪案,改善治安。

李天明說:「靠刑期去改善治安是失敗的,因為判刑時罪案已發生,所以要防止槍擊案,方法包括核查買槍人背景、確保槍枝不會落入罪犯手上、訓練和教育等,確保民眾不需要開槍解決糾紛。」

有民權組織都認為,AB1509法案主要是想終止制度上的種族歧視,現時因持槍作案而被追加刑期的被告,近九成是有色人種,包括非洲裔、拉美裔和亞裔。

說:「這不代表白人不會用槍,我們經常都見到,問題是檢察官和法律制度不公平地嚴厲制裁非洲裔、拉美裔、亞裔等有色人種。」

李天明又表示,持槍犯案所追加的刑期,是在1997年時實施,時隔多年已證明就算追加刑期,並無減少槍擊案,也沒有改善治安,只增加了在囚人士數目以及他們的刑期。

李天明說:「追加刑期並無減少槍枝暴力,所以沒有減低過罪案,也沒有減低過,針對亞裔仇恨案、街頭槍案,或大型槍擊案。」

他們又指現時有近4萬名囚犯刑期在十年至終生監禁。

