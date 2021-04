南灣越南餐廳玻璃窗被打碎 匪徒留下歧視亞裔紙條（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區再發生仇視亞裔的案件,南灣Sunnyvale市一間越南裔經營的餐廳玻璃窗被打碎,匪徒在現場留下一張紙條,寫上歧視亞裔的文字。

涉事Le Bon餐廳的合伙人以及總廚Jeffrey Nguyen,最初以為只是有人隨機搞破壞,但是他說老闆在現場發現匪徒留下一張紙條,寫上了辱罵亞裔的字眼,叫他滾回自己國家,他和老闆都對此感到很憤怒。

Nguyen說:「怎麼會有人對陌生人,做出這種事?」

Nguyen又表示,事發上星期日下午兩點幾,餐廳當日休息,店內只有玻璃窗被打碎,而在玻璃窗面前的收銀機、電視、訂餐電腦、壁畫等值錢的財物都原封不動。

Nguyen說:「我們知道這是針對我們的仇恨罪案,我們感到很憤怒。」

除此之外,Nguyen又表示,他的爸爸在過去兩星期內曾經被人兩次用種族歧視字眼辱罵。

但是他表示,不想設立GofundMe籌款,因為認為不需要他人幫助,只希望亞裔團結對抗仇恨。

警方目前還未確認匪徒身份,涉事餐廳門口的閉路電視,當日沒有錄低匪徒身影。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。