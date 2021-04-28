南灣越南餐廳玻璃窗被打碎 匪徒留下歧視亞裔紙條（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

灣區再發生仇視亞裔的案件，南灣Sunnyvale市一間越南裔經營的餐廳玻璃窗被打碎，匪徒在現場留下一張紙條，寫上歧視亞裔的文字。

涉事Le Bon餐廳的合伙人以及總廚Jeffrey Nguyen，最初以為只是有人隨機搞破壞，但是他說老闆在現場發現匪徒留下一張紙條，寫上了辱罵亞裔的字眼，叫他滾回自己國家，他和老闆都對此感到很憤怒。

Nguyen說：「怎麼會有人對陌生人，做出這種事？」

Nguyen又表示，事發上星期日下午兩點幾，餐廳當日休息，店內只有玻璃窗被打碎，而在玻璃窗面前的收銀機、電視、訂餐電腦、壁畫等值錢的財物都原封不動。

Nguyen說：「我們知道這是針對我們的仇恨罪案，我們感到很憤怒。」

除此之外，Nguyen又表示，他的爸爸在過去兩星期內曾經被人兩次用種族歧視字眼辱罵。

但是他表示，不想設立GofundMe籌款，因為認為不需要他人幫助，只希望亞裔團結對抗仇恨。

警方目前還未確認匪徒身份，涉事餐廳門口的閉路電視，當日沒有錄低匪徒身影。

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