舊金山列治文區致命車禍 司機撞人後不顧而去

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舊金山（三藩市）列治文區發生致命車禍，一輛汽車撞倒行人之後不顧而去，該行人當場死亡。

案發地點是Geary夾Park Presidio大道，警方表示，上星期六凌晨12點左右，有汽車撞倒一名正在行人過路線過馬路的男人，肇事司機不顧而去。

警方和救護人員在現場為傷者急救，但他傷重死亡。

警方指出，肇事汽車可能是一輛深色的Mini Cooper開蓬車，當時在Park Presidio大道向北行駛，汽車的車頭應該有損毀。

市民如果有這宗案件的資料，包括手機或閉路電視片段，請通知警方，匿名報案熱線(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

舊金山法醫官辦事處證實死者是28歲舊金山居民Kenneth Mcleod。

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