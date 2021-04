舊金山列治文區致命車禍 司機撞人後不顧而去

【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區發生致命車禍,一輛汽車撞倒行人之後不顧而去,該行人當場死亡。

案發地點是Geary夾Park Presidio大道,警方表示,上星期六凌晨12點左右,有汽車撞倒一名正在行人過路線過馬路的男人,肇事司機不顧而去。

警方和救護人員在現場為傷者急救,但他傷重死亡。

警方指出,肇事汽車可能是一輛深色的Mini Cooper開蓬車,當時在Park Presidio大道向北行駛,汽車的車頭應該有損毀。

市民如果有這宗案件的資料,包括手機或閉路電視片段,請通知警方,匿名報案熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

舊金山法醫官辦事處證實死者是28歲舊金山居民Kenneth Mcleod。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。