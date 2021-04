換領REAL ID最後期限再度推遲至2023年

【KTSF 江良慧報導】

由於新型肺炎疫情大流行,國土安全部周二宣布,美國人要換領REAL ID的最後期限再度推遲至2023年。

新的REAL ID法例實施日期將會是2023年5月3日,到時候,18歲或以上的成年人要乘搭國內航班,過安檢時要出示符合REAL ID法的駕駛執照或身份證,又或者其他運輸安全管理局接受的證件。

由於發生了911襲擊,聯邦政府在2005年頒布這項新法例,目的是要確認乘客的身份,不過直到最近,50個州才全部遵守有關法例。

去年疫情爆發後,當局把實施新法例的最後限期延遲至2021年10月,但之後由於多個州都實施居家抗疫命令,多位州長一直要求推遲實施。

國土安全部表示,各州發出的駕駛執照和身份證,至今只有43%符合REAL ID標準,再度延期將令各州政府,有更多時間發出新的符合標準的證件。

