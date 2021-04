【KTSF】

東灣水利局周二宣佈進入第一級乾旱,呼籲用戶自願節約用水,暫時不需要實施制水。

東灣水利局的水庫目前有近七成滿,暫時預計不需要制水,但是從星期六起,就會通知140萬名位於Alameda和Contra Costa縣的用戶自願節約用水,希望減少一成用水量。

北灣Sonoma縣宣佈進入乾旱緊急狀態,幾個大型水庫的水位處於史上最低位。

Marin縣表示,從星期六起會制水,禁止用戶在戶外灌溉,否則會發出警告。

