舊金山校區進一步重開親身授課（視頻）

舊金山(三藩市)聯合校區進一步重開親身授課,周一開始,初中以及高中、接受特殊教育的學生,以及新移民學生可以重返校園。

就讀舊金山International高中的十年級學生Jiahui Wen說:「我第一次來這間學校很不習慣,因為有不同的文化差異,教學的方式也不一樣,所以有些不適應,不過我會盡量習慣。」

這名十年級學生4個月前從中國移民來美國,入讀專門為新移民學生而設的International高中,過去幾個月都是網上學習,周一第一天到學校上課。

Wen說:「因為我是新移民學生,我渴望學許多英語,另外,我的老師很搞笑,他們會在網上跟我們談有趣的事情,我急不及待想親眼見到他們。」

周一開始,舊金山的初中和高中局部重開親身上課,新移民需要英語輔助的學生,以及有特殊需要的學生可以重返校園,以這所高中為例,200個新移民學生之中,有150人選擇重返校園上課。

International高中學生Zainab Wisniewski說:「我可以和老師和同學談話,還有我的朋友,我鬆一口氣,因為可以跟他們交談,我需要幫助時他們會幫我。」

另一名學生Litza Badilla說:「這是我在這間學校最後一年,而且只剩下一個月,因為我要畢業了,我非常興奮,因為我期望有畢業禮,這是所有畢業生盼望的。」

舊金山聯合校區所有幼兒園和小學已經重開,但初中和高中大部分學生仍然在家中網上學習。

舊金山教育委員會計劃下個學年全面重開學校,舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez說:「我們承諾歡迎所有學生上學,每星期五天,下學年8月16日開課,如衛生條件允許。」

最近有報導指出,舊金山聯合校區批准約5分1的教職員提出的醫療豁免申請,教職員以自己或家人健康為理由獲准繼續在家裡網上授課,校區總監的回應是Vincent Matthews說:「健康和安全是我們首要的考慮,部分教職員需要體諒,因家裡或自己的狀況,我們會繼續鼓勵人們接種疫苗,和接受檢測,我有信心繼續重開之際,越來越多教職員將不需要豁免,這是所有學生重返校園的關鍵。」

舊金山聯合校區至今共有87間中小學重開,19,000個學生返回校園上學,佔校區學生總數三成多。

