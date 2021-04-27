舊金山校區進一步重開親身授課（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）聯合校區進一步重開親身授課，周一開始，初中以及高中、接受特殊教育的學生，以及新移民學生可以重返校園。

就讀舊金山International高中的十年級學生Jiahui Wen說：「我第一次來這間學校很不習慣，因為有不同的文化差異，教學的方式也不一樣，所以有些不適應，不過我會盡量習慣。」

這名十年級學生4個月前從中國移民來美國，入讀專門為新移民學生而設的International高中，過去幾個月都是網上學習，周一第一天到學校上課。

Wen說：「因為我是新移民學生，我渴望學許多英語，另外，我的老師很搞笑，他們會在網上跟我們談有趣的事情，我急不及待想親眼見到他們。」

周一開始，舊金山的初中和高中局部重開親身上課，新移民需要英語輔助的學生，以及有特殊需要的學生可以重返校園，以這所高中為例，200個新移民學生之中，有150人選擇重返校園上課。

International高中學生Zainab Wisniewski說：「我可以和老師和同學談話，還有我的朋友，我鬆一口氣，因為可以跟他們交談，我需要幫助時他們會幫我。」

另一名學生Litza Badilla說：「這是我在這間學校最後一年，而且只剩下一個月，因為我要畢業了，我非常興奮，因為我期望有畢業禮，這是所有畢業生盼望的。」

舊金山聯合校區所有幼兒園和小學已經重開，但初中和高中大部分學生仍然在家中網上學習。

舊金山教育委員會計劃下個學年全面重開學校，舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez說：「我們承諾歡迎所有學生上學，每星期五天，下學年8月16日開課，如衛生條件允許。」

最近有報導指出，舊金山聯合校區批准約5分1的教職員提出的醫療豁免申請，教職員以自己或家人健康為理由獲准繼續在家裡網上授課，校區總監的回應是Vincent Matthews說：「健康和安全是我們首要的考慮，部分教職員需要體諒，因家裡或自己的狀況，我們會繼續鼓勵人們接種疫苗，和接受檢測，我有信心繼續重開之際，越來越多教職員將不需要豁免，這是所有學生重返校園的關鍵。」

舊金山聯合校區至今共有87間中小學重開，19,000個學生返回校園上學，佔校區學生總數三成多。

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