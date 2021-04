Santa Clara縣新冠疫苗供過於求 本周接種無須預約

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣目前出現新型肺炎疫苗供過於求的現象,縣府周二開始在縣內13個主要的疫苗接種中心,提供無需預約服務,有居民聽到消息之後前往接種疫苗。

Dale Pete周一聽到新聞報導之後,周二前往位於Fairgrounds Expo Hall的疫苗中心,是該中心周二首位居民接種疫苗。

Pete說:「你一有空就可以來,安排時間容易得多。

這個女人收到她爸爸的電話,告訴她有關無需預約接種疫苗的消息,她周二來的時候不用排隊,很快就打了針。

這個疫苗中心指出,周一只有400人預約,而中心有超過3千劑疫苗,原因是聯邦增加了疫苗供應,再加上州府分配的疫苗,所以縣府臨時決定由周二開始到周日在13個疫苗接種中心提供無需預約服務,只要是在縣內居住或工作,年滿16歲的人士,都可以在辦公時間到任何一個中心接種疫苗。

以下是13個疫苗中心的地址及服務時間:

– Fairgrounds Expo Hall, 2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose — 8:30 a.m.-4:30 p.m. 星期二至日

– County Service Center, 1555 Berger Drive, San Jose — 7:30 a.m.-4:30 p.m. 星期二至五

– Emmanuel Baptist Church, 467 North White Road, San Jose — 8:45 a.m.-4 p.m. 星期二至五

– Mexican Heritage Plaza, 1700 Alum Rock Avenue, San Jose — 10:30 a.m.-4:30 p.m. 星期二及四, 12 p.m.-5 p.m. 星期三

– Gilroy High School, 750 West 10th Street, Gilroy — 8:30 a.m. -3:30 p.m. 星期二至五

– Mountain View Community Center, 201 South Rengstorff Avenue, Mountain View — 8:30 a.m.-5:45 p.m. 星期二至五

– Overfelt High School, 1835 Cunningham Avenue, San Jose — 10 a.m.-3 p.m. 星期四至日, 10 a.m.-5 p.m. 星期五至六

– Martial Cottle Park, 391 Chynoweth Street, San Jose — 10 a.m.-4:30 p.m. 星期二

– Our Lady of Refuge, 2165 Lucretia Avenue, San Jose — 10 a.m.-4 p.m. 星期三

– Milpitas Sports Center, 1325 E Calaveras Boulevard, Milpitas — 10 a.m.-4 p.m. 星期三

– ConXion, 749 Story Road, San Jose– 10 a.m.-5 p.m. 星期四

– Tafatolu Congregational Church, 2510 Alvin Avenue, San Jose — 9:30 a.m.-4 p.m. 星期四

– John Vianney, 4600 Hyland Avenue, San Jose — 10 a.m.-4 p.m. 星期五

