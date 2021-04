北卡非裔男子被警方拘捕時中槍亡

【KTSF 張麗月報導】

一名非洲裔男子上星期在北卡羅萊納州遭警察企圖拘捕他時中槍身亡,槍擊案又激起民憤和示威,案發所在的北卡州Elizabeth市為了安全起見,頒佈緊急狀態令,以防範社會不安,當地縣警周一也公開槍擊案的片段,死者家人的代表律師形容,視頻片段顯示,死者好似受到行刑式處決。

死者Andrew Brown遭槍擊的經過,當地縣警公開警察隨身攝錄片段,死者家人的代表律師Chantel Lassiter形容,就好似行刑處決一樣。

Lassiter說:「讓我講清楚 這是處決。」

上星期三發生的槍擊案,縣警在周一才公開經過剪輯的錄影片段,引致當地爆發示威,家屬代表律師表示,公開剪輯的錄影片段只是很少部份,並不足夠。

縣警辦公室表示,當縣警企圖執行拘捕令,逮捕Brown時,Brown逃走,於是警察向他開槍。

消息指出,死亡證上顯示,Brown是死於頭部中槍,並且認定這宗是兇殺案,家人又說,警察是從後面射擊Brown。

市和州當局以及縣辦公室呼籲公眾耐心等候調查結果,然後才作判斷,也呼籲民眾要和平示威。

