【有線新聞】

上周美國紐約哈林區發生懷疑針對亞裔的襲擊,一名非裔疑犯被捕。

紐約警方指,49歲的鮑威爾被控兩項重罪襲擊。他涉嫌在上周五,襲擊一名推車收集瓶罐的61歲華裔男子,包括用腳踩對方的頭部,及踢了對方多下。

有報道指,受害人本是一名甜點廚師,因疫情被辭退後,開始在街頭收集廢棄瓶罐。太太早前指他正昏迷留醫。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。