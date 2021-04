亞裔老翁舊金山被推跌亡 家屬望外界勿忘案件

【KTSF 梁秋玉報導】

一名亞裔長者今年1月底在舊金山外出晨運時,突然被人推倒在地,因頭部重創而死亡,涉事的19歲青年Antione Watson被控謀殺和虐待長者,並在周一第三次出庭,死者的家人也有到法庭,他們希望案件不會被外界遺忘。

死者家人準備在被告每次上庭時都在場外抗議,死者Vicha Ratanapakdee的家人和朋友希望對舊金山地檢官和公設辯護人辦公室發出有力的訊息。

說:「我們要確保這停下來,要更緊密合作,互相守望相助。」

周一主要是確定下次展開審前聆訊程序的日期。

說:「我真想對他說,你為何這樣做,為何殺害我父親,但我沒機會跟他說。」

被告否認謀殺和虐待84歲的Vicha Ratanapakdee,控方指,被告跑到受害人身邊把他推倒地上,傷者兩天後死亡。

說:「我們之所以每次上庭都來,甚至找傳媒,主要因為地檢官的政策,我們一開始就擔心,他(被告)不會被全面起訴,坦白說我們感到我們才是受害人,有關最近替警方辯護,他們不用為此負責。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。