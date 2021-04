司法部就Breonna Taylor被殺案調查Louisville警局

【KTSF】

司法部周一宣布將就非洲裔女子Breonna Taylor被槍殺一案調查Louisville警察局。

司法部表示,會循事實和法律調查警方是否採取不合理武力,司法部長Merrick Garland指,將採取「慣例模式」方式調查。

Garland說:「所有的步驟都旨在確保執法政策和做法都合憲合法。」

Taylor去年3月在Louisville的寓所,被突然闖入的警員開槍打死,當時警員攜帶「免敲門搜查令」,並開了32槍,在事件中Taylor的男朋友開了一槍還擊,他指警員是入侵者。

Louisville市市長周一指,事件發生後警方做了檢討:「13個月前Breonna Taylor被殺,這是本市一場可怕悲劇,從那時起,在Louisville乃至全國,都更加要求改革警察體系,更要求種族正義,我在本市採取了許多措施,來提高警方的認受性,並通過合作改善公共安全,因為只有我們都認知人人有責,所有人才會安全。」

Louisville警察局長Erika Shields亦同意警察部門需要改革,她說:「我對司法部的決定不感意外,我認為有人確信警察改革,改變作為才能長遠幫助警察行業,我認為這是好事,而且有必要,因為老實說,全國各處警察部門都需要改革。」

之前,聯邦司法部已經就George Floyd警暴案對明尼阿波利斯市警察局展開類似調查。

