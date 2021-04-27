司法部就Breonna Taylor被殺案調查Louisville警局

April 27, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Breonna Taylor Family Photo)

【KTSF】

司法部周一宣布將就非洲裔女子Breonna Taylor被槍殺一案調查Louisville警察局。

司法部表示，會循事實和法律調查警方是否採取不合理武力，司法部長Merrick Garland指，將採取「慣例模式」方式調查。

Garland說：「所有的步驟都旨在確保執法政策和做法都合憲合法。」

Taylor去年3月在Louisville的寓所，被突然闖入的警員開槍打死，當時警員攜帶「免敲門搜查令」，並開了32槍，在事件中Taylor的男朋友開了一槍還擊，他指警員是入侵者。

Louisville市市長周一指，事件發生後警方做了檢討：「13個月前Breonna Taylor被殺，這是本市一場可怕悲劇，從那時起，在Louisville乃至全國，都更加要求改革警察體系，更要求種族正義，我在本市採取了許多措施，來提高警方的認受性，並通過合作改善公共安全，因為只有我們都認知人人有責，所有人才會安全。」

Louisville警察局長Erika Shields亦同意警察部門需要改革，她說：「我對司法部的決定不感意外，我認為有人確信警察改革，改變作為才能長遠幫助警察行業，我認為這是好事，而且有必要，因為老實說，全國各處警察部門都需要改革。」

之前，聯邦司法部已經就George Floyd警暴案對明尼阿波利斯市警察局展開類似調查。

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