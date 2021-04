【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)周一修訂戴口罩指引,已完成新冠疫苗接種的民眾,外出時可無須戴口罩,除非身處人群密集的環境中,而尚未接種疫苗的人士,在某些情況下外出時也可無須戴口罩。

CDC表示,無論是否已完成接種疫苗,大家外出活動,例如踏單車、散步、獨自或與家人一起跑步,可無須戴口罩,而與已完成接種的人士出席小型室外聚會時,未接種疫苗的人士也可無須戴口罩。

但在餐廳戶外用餐,或與未接種疫苗人士出席室外聚會,未接種疫苗人士仍需戴口罩,已完成接種人士可無須戴口罩。

不過在出席體育賽事、現場表演或巡遊時,無論是否已接種,都應該戴口罩。

