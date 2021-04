今年汽車價格明顯上漲 消費者要有心理準備

【KTSF】

今年打算買車的消費者要有心理準備,可能要多付一些錢,不管是新車還是二手車,汽車價格都明顯上漲,甚麼原因呢?

今年汽車的價格變貴了,多個汽車經銷商都通報,目前手上的汽車庫存只有平常的一小部分,不管是新車還是二手車都一樣,供不應求也導致汽車售價上漲到破紀錄新高水平。

根據產業分析機構JD Power今年第一季度平均新車價格是37,200元,比去年同期上漲了8.4%,而二手車在拍賣市場的批發價格從今年以來更是暴漲了26%,跟去年的情況有著戲劇性的反轉。

去年疫情期間,很多汽車經銷商被迫關閉,加上多數上班族改成在家工作,使得汽車銷售出現30%的暴跌。

現在汽車市場則蓬勃發展,上個月新車的季節性調整銷售率,創下自2017年10月以來的新高水平,不過需求上漲的同時,汽車半導體晶片卻出現全球性嚴重短缺,為汽車製造商的生產帶來嚴峻的挑戰。

根據Cox Automotive,今年前三個月,北美地區的新車生產就減少了340萬輛汽車。

