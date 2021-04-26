舊金山華裔Uber Eats司機凌晨被人用硬物砸車（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）一名華裔居民凌晨時分送餐期間經過田德隆區，停紅綠燈時突然被一群人用硬物砸他的車，導致車窗破裂，事主對本台講述事發經過。

梁先生上星期六凌晨1點左右經過Turk夾Hyde街，在紅燈前停車時，突然聽到砸車的響聲。

梁先生說：「聽到”呯”的聲響，起初以為很細聲，平時我都遇到硬物襲擊，可是很小事，這一次越來越多響聲，當時很緊張，轉綠燈時，四方八面地響，呯呯呯呯，嚇死我了，我立刻踩油門走。」

舊金山警方表示，幾個人向汽車投擲不知名的物件，導致車窗和車身損毀。

梁先生說：「前玻璃和後玻璃，後玻璃穿了被砸穿了，側面的車身有些刮花，如前面砸爛我會受傷。」

梁先生說，事後他打911報警，並去到附近的田德隆警察分局報案。

梁先生說：「有兩個警員在警局大堂，我叫他們出來看我的車，可能語言翻譯不通，他有問我是否種族的問題，我如實回答，當時看不清楚，我不知道是什麼人。」

梁先生是華埠居民，任職Uber Eat司機，事發時正在送餐途中，他表示覺得市內治安變差，他希望警方加強巡邏，並呼籲華裔市民提高警覺。

梁先生說：「我希望華人在舊金山有什麼消息可以知道，起碼作出自己的防範，有這些事情發生，大家開車時要小心些。」

梁先生表示，經過這次，他盡量少在深夜外出，警方正在調查案件，並表示沒有證據顯示事件與種族偏見有關，警方沒有拘捕任何人，但呼籲市民提供線索。

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