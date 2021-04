舊金山華裔Uber Eats司機凌晨被人用硬物砸車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)一名華裔居民凌晨時分送餐期間經過田德隆區,停紅綠燈時突然被一群人用硬物砸他的車,導致車窗破裂,事主對本台講述事發經過。

梁先生上星期六凌晨1點左右經過Turk夾Hyde街,在紅燈前停車時,突然聽到砸車的響聲。

梁先生說:「聽到”呯”的聲響,起初以為很細聲,平時我都遇到硬物襲擊,可是很小事,這一次越來越多響聲,當時很緊張,轉綠燈時,四方八面地響,呯呯呯呯,嚇死我了,我立刻踩油門走。」

舊金山警方表示,幾個人向汽車投擲不知名的物件,導致車窗和車身損毀。

梁先生說:「前玻璃和後玻璃,後玻璃穿了被砸穿了,側面的車身有些刮花,如前面砸爛我會受傷。」

梁先生說,事後他打911報警,並去到附近的田德隆警察分局報案。

梁先生說:「有兩個警員在警局大堂,我叫他們出來看我的車,可能語言翻譯不通,他有問我是否種族的問題,我如實回答,當時看不清楚,我不知道是什麼人。」

梁先生是華埠居民,任職Uber Eat司機,事發時正在送餐途中,他表示覺得市內治安變差,他希望警方加強巡邏,並呼籲華裔市民提高警覺。

梁先生說:「我希望華人在舊金山有什麼消息可以知道,起碼作出自己的防範,有這些事情發生,大家開車時要小心些。」

梁先生表示,經過這次,他盡量少在深夜外出,警方正在調查案件,並表示沒有證據顯示事件與種族偏見有關,警方沒有拘捕任何人,但呼籲市民提供線索。

