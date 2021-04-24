影評：《一起在一起》代孕產子揭發的喜劇

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個中年男子請人代孕產子，當中揭發什麼樣的人性特徵。

剛結束一段八年戀情的舊金山男子Matt，是一個手機app 設計師。抱持著要有孩子的意念，決定當單親父親。通過面試過程，找來26歲的Anna 代孕產子。Anna 在咖啡店工作，之前也曾懷過孕、生過孩子，被人領養。而因為和家人的關係僵化，也搬到舊金山。這次決定幫助Matt，也是希望能夠藉著從中得到的錢，讓自己上大學。Matt 在面試代孕期間，聽到Anna 說，了解孤單並不是世界上最好的感受，而雇用了Anna。而Matt 在懷孕期間展露緊張心態，從要Anna 紀錄自己的飲食，到給孕婦送補身茶，而要更加積極的參與懷孕過程。兩人也一起參加生產課，接受心理輔導，一起看喜劇，甚至同住到選擇孩子房間的顏色。

一般觀眾會認為，兩人遲早會相戀。但這卻不是導演/編劇Nikole Beckwith 的用意。兩人之間，沒有墜入愛河的意念，感覺是一段沒有戀情的愛情故事電影。這是令人感到新鮮的。

兩位主角Ed Helms 和Patti Harrison，令觀眾意識到兩人在相互需要的同時也彼此扶持。在新的人生歷程中，持摸索狀態。還有一個演同志同事的 Julio Torres，相當搶戲但卻希望看到更多。

這也是影片的一個短處，似乎要讓大家更加好奇 想知道得更多。例如兩人過去，到生產後的生活，都拒絕給予觀眾更加明確的答案。正也是這樣，限制了影片的力道。

《一起在一起 Together Together》和同類喜劇相比，朦朧中也帶有更大的含意。滿分五分中得四分，值得推薦。

電影目前在灣區戲院上映。

電影網頁：https://bleeckerstreetmedia.com/together-together

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“Together Together” Review: A surrogacy comedy without the romance

“Screening Room” reviews “Together Together”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://bleeckerstreetmedia.com/together-together

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