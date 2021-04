影評：《一起在一起》代孕產子揭發的喜劇

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個中年男子請人代孕產子,當中揭發什麼樣的人性特徵。

剛結束一段八年戀情的舊金山男子Matt,是一個手機app 設計師。抱持著要有孩子的意念,決定當單親父親。通過面試過程,找來26歲的Anna 代孕產子。Anna 在咖啡店工作,之前也曾懷過孕、生過孩子,被人領養。而因為和家人的關係僵化,也搬到舊金山。這次決定幫助Matt,也是希望能夠藉著從中得到的錢,讓自己上大學。Matt 在面試代孕期間,聽到Anna 說,了解孤單並不是世界上最好的感受,而雇用了Anna。而Matt 在懷孕期間展露緊張心態,從要Anna 紀錄自己的飲食,到給孕婦送補身茶,而要更加積極的參與懷孕過程。兩人也一起參加生產課,接受心理輔導,一起看喜劇,甚至同住到選擇孩子房間的顏色。

一般觀眾會認為,兩人遲早會相戀。但這卻不是導演/編劇Nikole Beckwith 的用意。兩人之間,沒有墜入愛河的意念,感覺是一段沒有戀情的愛情故事電影。這是令人感到新鮮的。

兩位主角Ed Helms 和Patti Harrison,令觀眾意識到兩人在相互需要的同時也彼此扶持。在新的人生歷程中,持摸索狀態。還有一個演同志同事的 Julio Torres,相當搶戲但卻希望看到更多。

這也是影片的一個短處,似乎要讓大家更加好奇 想知道得更多。例如兩人過去,到生產後的生活,都拒絕給予觀眾更加明確的答案。正也是這樣,限制了影片的力道。

《一起在一起 Together Together》和同類喜劇相比,朦朧中也帶有更大的含意。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/together-together

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Together Together” Review: A surrogacy comedy without the romance

“Screening Room” reviews “Together Together”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/together-together

Now in theatres