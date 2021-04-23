灣區教會聯手舉辦「United We Stand」禱告會

【KTSF 萬若全報導】

灣區多個不同族裔教會將於這個星期天舉辦一場「United We Stand」禱告會，一起為國家社會的平安與團結合一而禱告，有鑒於美國社會在新冠疫情與族裔仇恨暴力等因素之下，人心充滿徬徨恐懼，南灣聖塔克拉拉的矽谷生命河靈糧堂主任牧師劉彤，聯合灣區多個不同族裔教會，將於4月25週日下午3點舉辦一場「United We Stand」禱告會，邀請各界一起為國家社會的平安與團結合一而禱告。

矽谷生命河靈糧堂主任牧師劉彤說：「所有人與人之間，種族之間的牆，都可以透過耶穌基督的愛，能夠拆毁，所以我深深感覺我們做教會是有個信息傳遞，所以我也是連結了眾族裔的教會，我們要一同讚禮，我們在這裡不是要抗爭，而是要做一個見證。」

這場跨族裔的禱告會，除邀請包括亞裔、非洲裔、拉美裔、印地安裔等不同族裔的教會牧師共同帶領以外，聖荷西市長Sam Liccardo、聖塔克拉拉市長Lisa Gillmor、Saratoga市長趙嬿、佛利蒙市長高敘加與副市長邵陽等多位基督徒政府首長，也將出席分享內心感受，並且和與會者一起禱告。

Gillmor說：「我們跟教會有很好的關係，主要因為是Santa Clara市要確保我們是一個包容、容忍、友愛的社區，我們可以跟大家展現，以社區、世界、族裔團結在一起。」

主辦單位表示，禱告會會場兩座大廳，將完全按照聖縣縣府防疫規定安排座位，可開放座位總數約700個，並且會在入場前測量體溫，參加者無需報名。

主辦單位也提醒有意參與的民眾，這場活動為單純的祈禱會，沒有任何政治訴求，請參與者不要攜帶任何標語。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。