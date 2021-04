【KTSF】

舊金山(三藩市)Portola區接近Silver Avenue發生劫車案,兩個持槍匪徒搶走一個華裔男人的汽車。

案發現場位於Girard街夾Felton街,警方表示,周四早上11點幾接報到現場,華裔男事主告訴警員,案發時他坐在自己的車裡,兩個匪徒都有槍,並用槍指嚇他,要搶走他的汽車,事主服從,沒有受傷,兩個匪徒開走事主的汽車逃走。

Citizen.com報導指出,被搶走的是一輛2006年銀色四門寶馬汽車,警方表示,兩名持槍匪徒仍然在逃,警方呼籲市民提供資料,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。