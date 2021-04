Santa Clara縣為過百萬人接種至少一劑新型肺炎疫苗

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣至今為超過100萬人接種了至少一劑新型肺炎疫苗。

縣府表示,全縣至今有62% 16歲或以上的居民接種了至少一劑疫苗,有三成居民已經完全接種,公共衛生局長Sara Cody表示,是值得慶祝的里程碑。

Santa Clara公共衛生局長Sara Cody說:「我們應該花點時間深呼吸和慶祝,這是個壯舉,經過多個艱難的月份,終於見到走出疫情的出路。」

同時呼籲大家為安全起見繼續戴口罩,和保持社交距離,縣府又指目標是在6月之前,為所有居民接種,但仍有一段距離。

檢測及疫苗接種官Marty Fenstersheib說:「首一百萬人比較輕易,接下來的50萬人就比較難,我知有些人很擔心疫苗效力和安全性,所以在等,我叫他們不要等。」

縣府又表示,現時有充足的疫苗供應,會增加更多預約時間,呼籲未打針的人登入網站:http://www.sccfreevax.org,馬上去預約。

Levi’s大球場現時每日可為1.2萬人接種疫苗,縣府又在東聖荷西和Gilroy等感染率高的社區設了接種站,目前縣府設立了5個臨時接種站,為了方便上班族,這些臨時接種站的開放時間較晚,週末也會運作,不需預約,另外又出動外展小組,每家每戶敲門為他們登記接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。