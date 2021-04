再有人接種J&J疫苗後出現血栓死亡

【KTSF】

再多一名女子在接種Johnson & Johnson疫苗後死亡,聯邦疾控中心正調查事件。

俄勒岡州衛生官員周四公布,當地一名50多歲女子在接種J&J疫苗後兩個星期內,出現一種伴隨血小板減少的罕見血栓並死亡。

聯邦疾控中心(CDC)正就這宗個案展開調查,當局未有透露詳情,只表示她是在聯邦當局叫停J&J疫苗接種前,接種了J&J疫苗。

針對有人接種J&J疫苗後出現嚴重血栓副作用,聯邦當局在本月13號叫停接種J&J疫苗,至今在美國,有超過800萬人接種了J&J單劑疫苗,CDC周四亦通知德州衛生當局,指當地有一名女性接種J&J疫苗後,因出現血栓而入院治療。

聯邦疫苗顧問委員會周五將開會決定,是否繼續全面停用J&J疫苗,抑或只停某個年齡群組的使用。

俄勒岡州衛生官員表示,該名女士的症狀與其他個案一致,包括劇烈頭痛、腹痛、腳痛或氣促,CDC警告民眾,若在接種J&J疫苗後三個星期內出現症狀,就應立即去求診。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。