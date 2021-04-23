再有人接種J&J疫苗後出現血栓死亡

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再多一名女子在接種Johnson & Johnson疫苗後死亡，聯邦疾控中心正調查事件。

俄勒岡州衛生官員周四公布，當地一名50多歲女子在接種J&J疫苗後兩個星期內，出現一種伴隨血小板減少的罕見血栓並死亡。

聯邦疾控中心（CDC）正就這宗個案展開調查，當局未有透露詳情，只表示她是在聯邦當局叫停J&J疫苗接種前，接種了J&J疫苗。

針對有人接種J&J疫苗後出現嚴重血栓副作用，聯邦當局在本月13號叫停接種J&J疫苗，至今在美國，有超過800萬人接種了J&J單劑疫苗，CDC周四亦通知德州衛生當局，指當地有一名女性接種J&J疫苗後，因出現血栓而入院治療。

聯邦疫苗顧問委員會周五將開會決定，是否繼續全面停用J&J疫苗，抑或只停某個年齡群組的使用。

俄勒岡州衛生官員表示，該名女士的症狀與其他個案一致，包括劇烈頭痛、腹痛、腳痛或氣促，CDC警告民眾，若在接種J&J疫苗後三個星期內出現症狀，就應立即去求診。

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