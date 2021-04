【有線新聞】

印度再多33萬人確診,連續兩日單日確診人數創全球新高。

印度累計個案突破1,600萬宗,同日死亡個案亦破紀錄,再多逾2,000人離世。醫療系統不勝負荷,首都新德里一日內,有25名住院病人因為氧氣供應短缺死亡。

另外,為防在印度流行的雙重變異病毒株傳入,英國和加拿大向印度封關。

