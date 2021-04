眾議院通過哥倫比亞特區升格為美國第51個州

【KTSF 吳倩妤報導】

美國眾議院周四表決批准首都華盛頓所在的哥倫比亞特區升格為美國第51個州,如果法案在參議院通過,長遠或會擴大民主黨在兩院的優勢。

眾議院按黨派路線投票,以216票贊成,208票反對,通過哥倫比亞特區升格法案,沒有共和黨人投贊成票。

首都華盛頓所在的哥倫比亞特區有人口約70萬,多於佛蒙特州及懷俄明州,哥倫比亞特區也比其他20多個州繳交更多聯邦稅,人均交稅額更高於任何一個州,卻無法享有國會投票權,在眾議院只有一位具有立法權,但不具有投票權的代表,在參議院則沒有任何席位。

首都華盛頓市長上月在國會辯論前夕已指示由白宮至國會山莊的街道,掛上印有51粒星的國旗。

白宮表示,總統拜登支持這一法案。

白宮發言人Jen Psaki說:「拜登總統堅決支持特區升格為州,他將與所有行政當局及國會合作,使該議案獲得通過,就在今早我們發表了一份行政政策聲明,大力支持HR51,他的觀點是首都71.2萬居民,在國會沒有投票權,這違反了我國兩項建國原則:有徵稅就享有代議權,徵稅要得到被統治者同意,總統將繼續鼓吹讓此法案過關。」

根據法案,哥倫比亞特區升格後,將會更名為華盛頓州道格拉斯邦,以紀念在19世紀以畢生之力,推動廢除黑奴制度的非洲裔政治家道格拉斯(Federick Douglass)。

至於原先的聯邦特區範圍,會大幅縮小至約5平方公里,僅包含白宮、國會、最高法院等聯邦建築,其餘約170平方公里區域將屬於第51州,這個州將全面控制地方事務,並產生兩名參議員及一名眾議員,這裡以非洲裔、拉美裔人口佔大多數,傾向支持民主黨。

哥倫比亞特區多年來一直爭取升格成為美國第51州,去年眾議院通過升格法案,但去到參議院時,在共和黨人的阻撓下法案告吹,預料今年要在參議院成功「闖關」,就要最少10名共和黨人倒戈,加上全體民主黨議員支持才能達到60票的門檻。

