加州法案擬對持槍匪徒減刑期 檢控官受害人等大力反對（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

周四是全國罪案受害人權益關注日，有一班檢察官、律師，以及罪案受害人，反對兩項最近在州眾議院提出的議案，其中一項建議對持槍匪徒削減刑期。

El Dorado縣地檢官Vern Pierson說：「罪案數據顯示，目前是多年來第一次槍擊和暴力罪案大幅上升。」

州眾議員李天明（Alex Lee）提出的AB1509法案，建議減輕持槍匪徒的刑罰，由現時的判監至少十年，縮減至判監一至3年，而且有追溯期，Lee指出這些長時間的刑期，只增加了大批人坐監，而並沒有改善治安，再加上因持槍作案而被追加刑期的被告，近九成是有色人種，所以提出AB1509法案。

有地檢官、社區人士和罪案受害人就表示非常反對，華裔居民Wilson Young講述他5年前在奧克蘭（屋崙）華埠一間教堂附近，被3個持槍的年青人搶劫的經歷。

受害人Wilson Young說：「其中一人打了我左臉一拳，並立即搶了我銀包和手機。」

他表示，幸好得知疑犯最後落網，而且知道該班人涉及另外多宗的搶劫案，但是他不敢想像這班人，如果在AB1509法案通過後，提前出獄的後果。

說：「我一定要對AB1509說不，如果匪徒提早出獄，他有可能報復華埠的事主，因為匪徒知道他們住哪，有一些是入屋劫案，所以我們一定要說不，因為匪徒出獄會繼續傷人。」

另外一項他們反對的AB1224提案，建議如果被告已經服刑超過20年，法官可以根據被告在囚時行為表現，例如有無暴力，對待他人等因素，可以撤銷控罪附加的特殊情況，從而讓囚犯不用終身監禁或面對死刑。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。