加州法案擬對持槍匪徒減刑期 檢控官受害人等大力反對（視頻）

周四是全國罪案受害人權益關注日,有一班檢察官、律師,以及罪案受害人,反對兩項最近在州眾議院提出的議案,其中一項建議對持槍匪徒削減刑期。

El Dorado縣地檢官Vern Pierson說:「罪案數據顯示,目前是多年來第一次槍擊和暴力罪案大幅上升。」

州眾議員李天明(Alex Lee)提出的AB1509法案,建議減輕持槍匪徒的刑罰,由現時的判監至少十年,縮減至判監一至3年,而且有追溯期,Lee指出這些長時間的刑期,只增加了大批人坐監,而並沒有改善治安,再加上因持槍作案而被追加刑期的被告,近九成是有色人種,所以提出AB1509法案。

有地檢官、社區人士和罪案受害人就表示非常反對,華裔居民Wilson Young講述他5年前在奧克蘭(屋崙)華埠一間教堂附近,被3個持槍的年青人搶劫的經歷。

受害人Wilson Young說:「其中一人打了我左臉一拳,並立即搶了我銀包和手機。」

他表示,幸好得知疑犯最後落網,而且知道該班人涉及另外多宗的搶劫案,但是他不敢想像這班人,如果在AB1509法案通過後,提前出獄的後果。

說:「我一定要對AB1509說不,如果匪徒提早出獄,他有可能報復華埠的事主,因為匪徒知道他們住哪,有一些是入屋劫案,所以我們一定要說不,因為匪徒出獄會繼續傷人。」

另外一項他們反對的AB1224提案,建議如果被告已經服刑超過20年,法官可以根據被告在囚時行為表現,例如有無暴力,對待他人等因素,可以撤銷控罪附加的特殊情況,從而讓囚犯不用終身監禁或面對死刑。

