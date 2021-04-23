CDC顧問委員會通過恢復接種J&J新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心（CDC）一個顧問委員會周五表決通過恢復讓成年人使用Johnson & Johnson新型肺炎疫苗，不過就要加上警告字眼，說明有可能導致罕有的血栓。

J&J一劑過的新型肺炎疫苗，因為出現罕有血栓個案，所以暫停接種，不過CDC一個顧問委員會周五就建議18歲以上美國人可以恢復使用，投票結果是10票贊成，4票反對，1票棄權。

至今在美國，根據CDC所知，總共有15人在打J&J疫苗後出現血栓，她們全部都是女性，當中13人年齡在18至49歲，但大部分人都是30來歲，患者中3人死亡，7人仍然留醫，有4人在深切治療部，其餘的人已出院，另外在臨床試驗期間，也有一個25歲男人出現血栓，需要接受治療。

委員會指，事件是相當罕有的情況，大約每百萬人中10至15宗，這些病例是在接種了接近800萬劑中發生。

顧問委員會希望，加上警告子句後，一旦有人在接種後3星期內出現頭痛、腹痛、腳痛或氣促等症狀，應立即求醫。

另外，由於患者症狀與一種很常用的薄血藥Heparin可能引起的罕有症候群類似，有血液科專家向顧問委員會表示，不應該用Herapin治療這些患者。

J&J表示，目前還在等待CDC和FDA正式批准委員會的建議，當局發出批准後，目前在全國各地儲存的大約1000萬劑疫苗可以立即付運。

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