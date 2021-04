CDC顧問委員會通過恢復接種J&J新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)一個顧問委員會周五表決通過恢復讓成年人使用Johnson & Johnson新型肺炎疫苗,不過就要加上警告字眼,說明有可能導致罕有的血栓。

J&J一劑過的新型肺炎疫苗,因為出現罕有血栓個案,所以暫停接種,不過CDC一個顧問委員會周五就建議18歲以上美國人可以恢復使用,投票結果是10票贊成,4票反對,1票棄權。

至今在美國,根據CDC所知,總共有15人在打J&J疫苗後出現血栓,她們全部都是女性,當中13人年齡在18至49歲,但大部分人都是30來歲,患者中3人死亡,7人仍然留醫,有4人在深切治療部,其餘的人已出院,另外在臨床試驗期間,也有一個25歲男人出現血栓,需要接受治療。

委員會指,事件是相當罕有的情況,大約每百萬人中10至15宗,這些病例是在接種了接近800萬劑中發生。

顧問委員會希望,加上警告子句後,一旦有人在接種後3星期內出現頭痛、腹痛、腳痛或氣促等症狀,應立即求醫。

另外,由於患者症狀與一種很常用的薄血藥Heparin可能引起的罕有症候群類似,有血液科專家向顧問委員會表示,不應該用Herapin治療這些患者。

J&J表示,目前還在等待CDC和FDA正式批准委員會的建議,當局發出批准後,目前在全國各地儲存的大約1000萬劑疫苗可以立即付運。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。