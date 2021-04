加大州大今秋開學將要求學生教職員必須接種新冠疫苗

【KTSF 歐志洲報導】

加州大學和加州州立大學計劃在秋季開學的時候,要求所有學生、教職人員和在大學的工作人員,必須接種新冠病毒疫苗。

全國多間大學已經表示,有計劃要學生、教職人員和大學工作人員必須接種新冠病毒疫苗,而加州大學和加州州立大學周四的共同聲明,是美國高等學府當中最大規模,這將涉及加大的10所分校和州立的23所分校。

加州州立大學是全國最大的4年大學系統有48.5萬學生,而加州大學系統則有28萬學生,校方表示,兩個大學系統所有33間分校,共有超過一百萬個學生和僱員,所以這決定有著全面和帶頭性的作用。

史丹福大學也在周四宣布,同樣要所有學生在秋季開學時接種疫苗。

聯邦食品與藥物管理局(FDA)目前只授權使用Pfizer-BioNTech和Moderna疫苗的緊急使用,醫學界人士預料其中一款疫苗,將在秋天前獲得正式批准使用,而Johnson & Johnson疫苗,目前則暫停使用。

州立大學發言人表示,校方將會按FDA正式批准使用疫苗的日期,而宣布正式的指引,校方也必須和工會商談,在開學前或開學後疫苗接種,而校方提前宣布這消息是因為要給大家充分的時間準備。

至於因為健康或宗教原因豁免接種疫苗的學生,則必須接受例常的病毒檢測。

