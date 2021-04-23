加大州大今秋開學將要求學生教職員必須接種新冠疫苗

【KTSF 歐志洲報導】

加州大學和加州州立大學計劃在秋季開學的時候，要求所有學生、教職人員和在大學的工作人員，必須接種新冠病毒疫苗。

全國多間大學已經表示，有計劃要學生、教職人員和大學工作人員必須接種新冠病毒疫苗，而加州大學和加州州立大學周四的共同聲明，是美國高等學府當中最大規模，這將涉及加大的10所分校和州立的23所分校。

加州州立大學是全國最大的4年大學系統有48.5萬學生，而加州大學系統則有28萬學生，校方表示，兩個大學系統所有33間分校，共有超過一百萬個學生和僱員，所以這決定有著全面和帶頭性的作用。

史丹福大學也在周四宣布，同樣要所有學生在秋季開學時接種疫苗。

聯邦食品與藥物管理局（FDA）目前只授權使用Pfizer-BioNTech和Moderna疫苗的緊急使用，醫學界人士預料其中一款疫苗，將在秋天前獲得正式批准使用，而Johnson & Johnson疫苗，目前則暫停使用。

州立大學發言人表示，校方將會按FDA正式批准使用疫苗的日期，而宣布正式的指引，校方也必須和工會商談，在開學前或開學後疫苗接種，而校方提前宣布這消息是因為要給大家充分的時間準備。

至於因為健康或宗教原因豁免接種疫苗的學生，則必須接受例常的病毒檢測。

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