加州成功扭轉疫情 由全美最嚴重變最低感染率

【KTSF 梁秋玉報導】

加州曾是全美新冠肺炎疫情最嚴重的州,位居榜首,不過最近的數據令人鼓舞,加州的新冠病毒感染率變成全國最低。

幾個月前,加州位居全美新冠肺炎疫情榜首,醫療系統不負勝荷,醫院床位全部爆滿,甚至有救護車抵達醫院,也無法安置急救病人,而且死亡人數驚人,以至於停屍房也爆滿,需要冷藏車協助處理。

而目前正當其他州的確診案又呈增加趨勢,加州卻從疫情狀況最差的州,躍升為新冠病毒感染率最低的州,而且重啟經濟的步伐也正在加快,包括准許商業接待更多顧客,以及舉行一些大型聚會等。

Johns Hopkins大學數據顯示,加州在疫情高峰期,也就是從去年感恩節、聖誕節到新年假期這段時間,日均新病例有4萬宗,死亡超過500人,而現在新增和死亡病例,分別下降至2,300宗和68宗。

周四,也就是4月22號,加州更超越夏威夷州,成為過去兩星期新症確診率最低的州,上星期平均每2,416名加州人中只有一人確診,而同期相比密西根州每223人就有一人確診。

健康研究人員認為,加州鼓勵民眾接種疫苗,是改善疫情的一個重要因素,另外,州府衛生部門也給出清晰的衛生防疫指引,包括重開學校、商業,並要求個人繼續戴口罩、保持社交距離。

全加州58個縣,目前已有38個縣脫離疫情最嚴重的紫色級別,相當於加州八成七的人口,都在疫情的橙色級別,州長紐森計畫到6月15號可以解除大部分疫情限制。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。