聖荷西101公路大貨車翻側阻塞所有行車線

南灣聖荷西市101公路南行線路段,周五早上有一輛大貨車翻側,阻塞所有行車線,目前所有汽車要繞道行駛。

Overturned big rig SB101 at I880. All southbound traffic on US-101 is being diverted to I880 southbound. The connector ramp from I880 southbound to US-101 southbound is also closed. Expect major delays pic.twitter.com/rsTSl2dIVn — CHP San Jose (@CHPSanJose) April 23, 2021

當局於早上7時45分接獲車禍報告,地點在880公路交匯處附近,所有在101公路南行線行駛的車輛,需要改行880公路。

暫時未知事發路段的行車線何時可以重開。

