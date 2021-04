【有線新聞】

歐洲藥品管理局發表阿斯利康疫苗的中期分析,顯示罕見低血小板血栓在中年組別比率最高,整體仍是利多於弊。

中期分析由20歲至80歲以上、分成7個組別,分別在今年1月的高感染率、3月的中度感染率,及去年9月的低感染率3個時期,疫苗的保護效力,大致都是隨年齡增長。保護80歲以上人士,免受不同程度感染的比率最高。

至於罕見血栓風險,在20至59歲人士的4個組別,都是每10萬人接種後多於1宗。其中40至49歲最高,每10萬人後有兩宗多一點。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。