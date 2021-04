拜登推稅務優惠鼓勵更多人接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統上任至今,全國已經接種了二億劑新型肺炎疫苗,但為了要鼓勵更多人盡早接種,拜登周三宣布一項稅務優惠,補償中小型商業給予僱員有薪假期,讓他們可以在上班時間接種疫苗,和在出現副作用時不用上班,在家休養。

拜登上任前曾承諾,要在上任100天內接種1億劑疫苗,如今距離他第100天還有8日,目標已經雙倍完成。

拜登說:「我們今天做到了,我們今天達到2億劑了。」

他同時也再次敦促未打疫苗的人盡快接種。

拜登宣布向中小型公司提供每人最多500元的稅務優惠,讓他們的僱員可以用有薪假期去接種疫苗,和如果出現副作用時告病假休息。

拜登說:「任何在職的美國人都不應該因為實行愛國的義務接種疫苗,而失去任何工資。」

拜登政府表示,到了下個月底,就會有足夠所有成人的疫苗。

拜登說:「不論你是任何情況,若你是16歲或以上,現在就合資格免費打疫苗,我們也有足夠的疫苗。」

不過全國各地的新症近日又在慢慢回升,聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky就發出警告說:「從週日開始,我們再次看到每天近700人死亡。」

除了有更多變種病毒個案外,美國人日漸放鬆抗疫措施,都是導致病例再度上升的原因。

