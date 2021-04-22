報告指很多美國人仍在呼吸不健康空氣

【KTSF 江良慧報導】

根據美國肺臟協會最新公佈的報告，很多美國人仍在呼吸不健康的空氣。

報告指，目前有約1億3500萬人，即超過4成以上的美國人生活在空氣污染的地區，而且有色人種生活在一個空氣不健康的縣，可能性比白人多61%。

而對美國影響最嚴重的兩種污染物則分別是霧霾，也即所謂地面臭氧，和煤灰，也就是懸浮粒子。

霧霾在溫暖和陽光普照的日子形成，會因為車輛排氣管排出的廢氣，以及發電廠和工廠的煙囪變得更差，煤灰污染比霧霾更致命和危害健康，導致更多過早死亡和肺癌。

而加州多個城市由於地理位置和天氣，所以也再一次成為全國污染最嚴重的城市，當中洛杉磯以及中谷的Bakersfield和Visalia霧霾最嚴重。

至於煤灰污染最嚴重的3個城市則全部位於中谷，分別是Bakersfield、Fresno和Visalia。

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