由Abbott雅培藥廠研發,針對COVID-19的快速家庭測試劑,即將在市面出售。

這款名為BINAX-NOW的新冠狀病毒快速家庭測試劑,每包售價是24元,即將在CVS、Walgreens和Walmart發售,之後會陸續在部份商店和網上發售。

雅培藥廠表示,這款測試劑已經獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)的緊急使用授權,兩歲以上兒童亦可使用,大約15分鐘就有結果。

