George Floyd警暴案白人警員罪成 奧克蘭民眾反應如何（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

George Floyd警暴案，陪審團裁定涉案白人警員Derek Chauvin被控的3項控罪全部成立，東灣奧克蘭民眾的反應是甚麼呢？

Chauvin被定罪後，奧克蘭的街上很平靜，只有在市政府看到幾個人舉著標語，支持陪審團的判決，認為是「黑人生命寶貴」運動的一個勝利．

不過在市中心，仍有商戶用木板釘好門窗，防止判決後可能發生的突發事件，也有民眾舉著「黑命貴」的標語牌，在街上搖擺，慶祝勝利。

受訪者表示，雖然同意判決，但仍擔心會存在種族歧視。

奧克蘭居民Darryl Turner說：「他罪有應得，但他還沒得到（懲罰），他剛被判有罪，他殺了那個人，就這樣。」

奧克蘭居民Aileen Moffit說：「但這並不意味著任何問題都結束了，這是一個恥辱、恥辱、恥辱，花了這麼多視頻作證，花了這麼多時間，來爭取這一點正義，真的沒什麼，（對你來說是一種解脫？）嗯，這總比相反要好得多，我確實覺得今天要慶祝一下。」

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong周二下午也有到市中心一些釘上木板的商鋪巡視，並對業主和僱員表示，警方會觀察事態發展，即使不出現破壞事件，也要預防可能因為慶祝活動而導致的失控情況。

舊金山市長布里德則發推文回應稱，這個判決不能讓Floyd復生，但反應出這個國家正在朝問責和正義方向轉變，儘管速度仍緩慢。

州長紐森則說，判決顯示出問責，我們必須繼續努力，根除困擾我們社會的種族不平等現象。

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