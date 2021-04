George Floyd警暴案白人警員罪成 奧克蘭民眾反應如何（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

George Floyd警暴案,陪審團裁定涉案白人警員Derek Chauvin被控的3項控罪全部成立,東灣奧克蘭民眾的反應是甚麼呢?

Chauvin被定罪後,奧克蘭的街上很平靜,只有在市政府看到幾個人舉著標語,支持陪審團的判決,認為是「黑人生命寶貴」運動的一個勝利.

不過在市中心,仍有商戶用木板釘好門窗,防止判決後可能發生的突發事件,也有民眾舉著「黑命貴」的標語牌,在街上搖擺,慶祝勝利。

受訪者表示,雖然同意判決,但仍擔心會存在種族歧視。

奧克蘭居民Darryl Turner說:「他罪有應得,但他還沒得到(懲罰),他剛被判有罪,他殺了那個人,就這樣。」

奧克蘭居民Aileen Moffit說:「但這並不意味著任何問題都結束了,這是一個恥辱、恥辱、恥辱,花了這麼多視頻作證,花了這麼多時間,來爭取這一點正義,真的沒什麼,(對你來說是一種解脫?)嗯,這總比相反要好得多,我確實覺得今天要慶祝一下。」

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong周二下午也有到市中心一些釘上木板的商鋪巡視,並對業主和僱員表示,警方會觀察事態發展,即使不出現破壞事件,也要預防可能因為慶祝活動而導致的失控情況。

舊金山市長布里德則發推文回應稱,這個判決不能讓Floyd復生,但反應出這個國家正在朝問責和正義方向轉變,儘管速度仍緩慢。

州長紐森則說,判決顯示出問責,我們必須繼續努力,根除困擾我們社會的種族不平等現象。

