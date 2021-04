台灣政府積極向海外推廣繁體字的華語文教育（視頻）

【KTSF 記者古琳嘉】

隨著中國在海外的孔子學院陸續退場,台灣政府正積極向海外推廣繁體字的華語文教育,希望取而代之,有哪些具體行動?

台灣僑委會宣布將提出多項措施,在全球各地推廣華語文教育,最受關注的就是要用經費補助各地僑校成立台灣華語文學習中心,台灣僑委會委員長童振源周一親自說明詳情。

台灣僑委會美西時間周一晚6點以視訊方式向海外華文媒體說明僑委會的海外華語文教育推廣。

最受關注的就是以美國及歐洲為主要地區,鼓勵現有僑校設立台灣華語文學習中心(Taiwan Center for Mandarin Learning),取代中國的孔子學院。

台灣僑委會委員長童振源說:「這個計畫是美國政府希望我們跟它來合作,那這個合作就是針對華語教學這一塊,在去年12月2號,我們台灣跟美國簽訂了一個台美教育的倡議,其中就針對華語跟英文的交流跟合作能夠來加強,也因為在美加地區孔子學院的撤退,所以有很多美國的主流社會希望要學華語,這部分我們就希望提供這個機會。」

由於中國在海外開設的孔子學院被抨擊企圖影響輿論、操作意識形態及干預學術自由,去年10月,時任國務卿蓬佩奧希望美國各級學校關閉中國「孔子學院」。

美國與台灣去年底簽訂的台美教育倡議,為台灣在美推動華語文教育拓展了很大的空間,由台灣政府的有三個部會分頭推進。

童振源說:「包括(台灣)教育部,包括外交部,我剛剛提到是針對大學這一塊,我們是針對僑界這些僑校,能夠希望他成立一個台灣華語文學習中心,這部分因為借重他們過去的教學能量跟經驗,能夠協助主流社會的朋友學習華語。」

台灣僑委會將撥經費補助這些華語文中心,即日起接受申請設立,並在4月26日截止,提供這些學校開辦費、師資培訓以及招生輔助等。

台灣僑委會僑教處專門委員黃正杰說:「就是前三年,第一年的開辦費,我們會以兩萬美元為上限,包括場租、行政費、設置網站宣傳,然後購買教學設備、教材教具等,第二年跟第三年的開辦費是在一萬美元以下以內。」

除了開辦費,僑委會還會補助教師鐘點費,以及300元至3千元不等的招生和文教活動補助費,中心的學生參加華語檢測也有補助等。

學習中心必須以繁體字教學,並使用僑委會的教材,招生對象是18歲以上的非華裔人士。

童振源表示,目前已經有很多學校在就成立華語文學習中心與僑委會展開溝通,申請截止之後就會開始審查,而僑委會將今年定位為規劃和試辦的一年,仍需要時間才能完全取代孔子學院,不過目前並沒有特定的時間表。

