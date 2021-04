San Mateo縣資助500名學生免費讀社區大學（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣撥出200萬元,資助500名新生免費攻讀社區大學全時間課程。

Mario Guzman 5年前從薩爾瓦多來到灣區,兩年前透過Promise Scholars計劃,成為Skyline社區大學全職學生。

Guzman說:「兩年來,這項計劃助我體驗大學校園生活,給我指引和方向,我在Skyline這裡找到支持我的社區,是我成功的關鍵。」

San Mateo縣社區大學的Promise Scholars計劃,為第一次入讀社區大學的全職學生提供免費教育,學生還可以得到課本、交通方面的資助,另外,輔導員會指導學生如何申請4年大學以及工作的機會。

以Guzman為例,他有興趣電腦設計藝術,他透過社區大學找到工作機會,而這個秋季,他將會入讀4年制大學,成為他家裡第一個大學生。

San Mateo縣參事David Canepa爭取到200萬元撥款,資助500名新生參加Promise Scholars計劃。

Canepa說:「我希望經過今次之後,我們可以將撥款加倍,再增加金額。」

San Mateo縣3間社區大學都有Promise Scholars計劃,查詢詳情,請瀏覽:https://smccd.edu/promise/

