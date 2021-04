奧克蘭今秋料全面恢復返校上課 南灣接受更多疫苗預約（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭聯合學區(OUSD)與奧克蘭教師工會(OEA)達成初步協議,同意從今年秋季學年起全面恢復返校上課,另外,南灣Santa Clara縣本週可以接受更多新冠疫苗接種預約。

南灣Santa Clara縣表示,由於疫苗數量增加,本週可以增加數千個接種預約,而在剛剛過去的週末,就已增加一萬多個預約。

縣府表示,凡是16歲或以上的該縣居民或工作者,都有資格預約,縣府的預約網站是http://sccfreevax.org。

數據顯示,該縣至今已有超過五成七的人接種了第一劑疫苗,並有3分之1的人已完成疫苗接種。

東灣奧克蘭聯合學區(OUSD)與奧克蘭教師工會(OEA)周一宣佈達成初步協議,同意從2021至22學年開始,全面恢復返校授課,不過仍需得到教委會和教師工會的批准。

根據初步協議,新學年將從8月9日開始,學校同時也將遵照重開的衛生防疫指引,而校方與工會早於上個月通過一項協議,首先准許學前班到6年級學生,以及參加優先學生選項的高年級學生從周一起返校上課。

與此同時,West Contra Costa聯合學區也在周一准許部分學生每週返校兩次。

根據該學區的重開計劃,教師返校授課仍屬於自願性質,因此目前只有五成一的教師選擇回學校,其餘仍採用遠程教學。

另外南舊金山校區也在周一准許幼稚園到5年級學生返校上課。

北灣Marin縣最快將於周二由疫情橙色級別下調至黃色級別,意味著可以再進一步放寬限制,因為病毒傳播的風險較小。

如果獲得州府批准,也將是自去年11月出現疫情第三波以來,灣區第一個縣調降至黃色級別,而在第三波疫情之前,只有舊金山曾進入黃色級別。

如果疫情狀況持續改善,預計到5月4日,灣區將有三個縣,包括舊金山、San Mateo,以及Santa Clara縣都將由目前的橙色級別調降至黃色。

在黃色級別,將允許室內酒吧開放4分之1的容量,啤酒屋、電影院、崇拜場所,以及健身房,都可以開放至一半容量,但室內用餐人數仍不能超過總容量的一半。

至於戶外集會,人數上限不能超過100人,室內聚會人數則不能超過50人。

Marin縣至今已有近一半居民完成疫苗接種,另外有七成三居民已接種第一劑疫苗。

