George Floyd案宣判在即 奧克蘭華埠加強戒備（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

George Floyd案進入陪審團商議階段，為防止有人不滿判刑結果，而引發全美各地示威甚至騷亂，許多城市紛紛加強保安戒備，東灣奧克蘭華埠也採取了防範措施

東灣奧克蘭（屋崙）華埠周一仍有維護治安的志願者在街上巡邏，許多商鋪的門窗也釘著木板，不過商戶表示，釘木板並非與Floyd案被告判決後可能引發的突發事件有關，而是去年遭遇破壞時，就已經釘好木板一直到現在，原本已計畫隨著經濟重啟要把木板拆下來，但現在考慮到Floyd案的判決，為安全起見，商戶才決定先不拆木板。

奧克蘭華埠商戶Carol Liao說：「所以我們這一次，我們又怕像去年的這個事情再度發生，所以我們還是一樣，我們要做最好的準備，就是預防他們的憤怒，來找到我們華埠，再一次讓我們的小生意再受衝擊，再受破壞。」

奧克蘭華埠商會董事周曉濱（Taylor Chow）表示，不反對和平表達意見，就如同近期亞裔社區也有集會活動一樣，和平表達訴求，但商戶要提防的是，當警方在忙於維持治安時，就可能會有匪徒趁火打劫。

奧克蘭華埠商會董事周曉濱說：「據我們所知，上一次去年的情況下，是有一些專門想要去搶劫破壞的人，混在人群當中，趁警察力量不足的時候去破壞，我們的防護就主要防護這些，不要給這些人有機會破壞我們的商戶。」

周曉濱還表示，志願者繼續在華埠街道巡邏，並不是為了可能發生的示威活動，而是為了防止偷盜或搶劫行為。

周曉濱說：「他們可以在場，可以看到事情然後報警，然後有需要幫助的話，他們提供馬上的幫助。」

街道巡邏志願者說：「我們現在暫時為止都會繼續保持巡邏，希望華人社區保持安寧，治安不要變得太差，讓人可以來華埠買東西，覺得安全一些。」

周曉濱說，志願者對改善奧克蘭華埠治安有很大幫助，大家不僅對這些志願者維護治安有信心，而且也很感謝他們，商戶也期望同心協力恢復華埠經濟。

Liao說：「我們華埠商戶都是很勤奮的工作，我們希望大家都能夠互相在疫情當中，我們大家能同心把經濟恢復，而不是說製造更多仇恨。」

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