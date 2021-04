George Floyd案宣判在即 奧克蘭華埠加強戒備（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

George Floyd案進入陪審團商議階段,為防止有人不滿判刑結果,而引發全美各地示威甚至騷亂,許多城市紛紛加強保安戒備,東灣奧克蘭華埠也採取了防範措施

東灣奧克蘭(屋崙)華埠周一仍有維護治安的志願者在街上巡邏,許多商鋪的門窗也釘著木板,不過商戶表示,釘木板並非與Floyd案被告判決後可能引發的突發事件有關,而是去年遭遇破壞時,就已經釘好木板一直到現在,原本已計畫隨著經濟重啟要把木板拆下來,但現在考慮到Floyd案的判決,為安全起見,商戶才決定先不拆木板。

奧克蘭華埠商戶Carol Liao說:「所以我們這一次,我們又怕像去年的這個事情再度發生,所以我們還是一樣,我們要做最好的準備,就是預防他們的憤怒,來找到我們華埠,再一次讓我們的小生意再受衝擊,再受破壞。」

奧克蘭華埠商會董事周曉濱(Taylor Chow)表示,不反對和平表達意見,就如同近期亞裔社區也有集會活動一樣,和平表達訴求,但商戶要提防的是,當警方在忙於維持治安時,就可能會有匪徒趁火打劫。

奧克蘭華埠商會董事周曉濱說:「據我們所知,上一次去年的情況下,是有一些專門想要去搶劫破壞的人,混在人群當中,趁警察力量不足的時候去破壞,我們的防護就主要防護這些,不要給這些人有機會破壞我們的商戶。」

周曉濱還表示,志願者繼續在華埠街道巡邏,並不是為了可能發生的示威活動,而是為了防止偷盜或搶劫行為。

周曉濱說:「他們可以在場,可以看到事情然後報警,然後有需要幫助的話,他們提供馬上的幫助。」

街道巡邏志願者說:「我們現在暫時為止都會繼續保持巡邏,希望華人社區保持安寧,治安不要變得太差,讓人可以來華埠買東西,覺得安全一些。」

周曉濱說,志願者對改善奧克蘭華埠治安有很大幫助,大家不僅對這些志願者維護治安有信心,而且也很感謝他們,商戶也期望同心協力恢復華埠經濟。

Liao說:「我們華埠商戶都是很勤奮的工作,我們希望大家都能夠互相在疫情當中,我們大家能同心把經濟恢復,而不是說製造更多仇恨。」

