George Floyd警暴案審訊周一結束,陪審團退庭商議後周二達成裁決,陪審團裁定被告白人警員Derek Chauvin全部控罪罪名成立。

45歲白人警員Chauvin被控二級謀殺、三級謀殺,以及二級過失殺人罪,最高可被判入獄40年。

Chauvin被控於去年5月拘捕46歲非裔男子Floyd時,用膝蓋壓著Floyd的頸部約9分半鐘,Floyd之後失去知覺,最後死亡,案件觸發全美多地爆發暴力示威。

陪審團經過兩天合共十小時退庭商議後,周二達成裁決,陪審團由6名白人和6名非裔及其他族裔的人士組成。

