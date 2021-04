乍得總統德比赴戰場抗叛軍受傷身亡

【有線新聞】

乍得總統德比獲確認當選連任不足一天後,因為在作戰前線負傷死亡,終年68歲。

乍得總統德比周一晚獲確認勝出上周大選,獲得79%選票,是有總統選舉以來第六次勝出。

但翌日即傳出死訊,乍德參謀長公布,德比在北部邊境前線負傷送返首都後不治。

反政府武裝、乍得變革和協和陣線,在上周大選投票日,由鄰國利比亞的基地南下攻擊,陸軍司令出身的德比周一親身上前線。軍方指他領軍對抗來自利比亞的恐怖份子,在戰鬥中受傷後身亡。

政府和國會隨即解散,由其子穆罕默德卡卡接掌國家。民眾憂慮國內局勢動盪,不少人出城逃避,當局則頒布宵禁令。

乍得曾經是法國殖民地,現時是法國、美國等在非洲對抗極端伊斯蘭武裝的盟友。

分析指德比死亡,除了影響反恐行動,亦可能加劇國內軍方勢力分裂。

德比執政逾30年,高壓統治令民怨累積,上周選舉被反對派杯葛。

美國曾指德比在何志平案中,拒絕收受200萬美元賄款。

