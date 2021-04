蘋果發布新產品AirTag iPhone 12推新色

【KTSF 江良慧報導】

蘋果公司周二舉行2021年首次的產品發布會,新產品除了幫用家找回失物的藍牙追蹤器AirTag,更有令人驚喜的新顏色iPhone 12,另外手機用戶下週起可以決定是否限制軟件追踪個人私隱數據。

蘋果在周二這個名為Spring Loaded的視像發布會上,發表了新款的iPad Pro及iMac,還有傳聞已久的藍牙追蹤器AirTag。

AirTag會發出藍牙訊號,可以當作鎖匙扣或放入背囊等,用家可以通過iPhone內建的尋找應用程式,經iCloud找回綁定的物品。

而比較叫人意外的是,去年推出的iPhone 12和iPhone 12 mini,將會推出全新的紫色,並且會在這個月底正式發售。

另外,蘋果又宣布會在下星期推出iPhone操作系統更新iOS14.5,當中最受關注的特色就是ATT私隱保護功能,用戶可以選擇是否批准,或者何時批准軟件追踪個人私隱數據,以及向其他平台或網站分享,未經許可追踪用戶的app將會被蘋果下架。

依賴網上廣告的公司,尤其是Facebook就曾經投訴,這項私隱設定的更改會嚴重影響針對性廣告的效率和所帶來的盈利。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。