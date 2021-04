【KTSF】

亞太裔公共事務聯盟(APAPA)周五在舊金山華埠與舊金山新任警察委員余健全共同呼籲,如果遇到罪案,可以使用警方專門設立的中文報警熱線。

APAPA表示,成功遊說舊金山市長辦公室以及舊金山警察局設立這條中文報警熱線,希望方便華裔社區民眾可以用廣東話或國語報案,而這個號碼也包含了華人的幸運數字8,以此鼓勵更多華人報案。

APAPA至今利用私人捐款共印製和分發了25,000份相關宣傳單和卡片,此外,他們也在繼續努力遊說市府和警察局,開通其他主要語言的報警熱線。

