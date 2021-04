舊金山加大及樂齡會分別舉行新型肺炎視像論壇

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)加大(UCSF)的亞裔健康研究院,將會在星期四舉行中英雙語的新型肺炎疫情視像城市論壇第14集,新一集討論的題目是兒童新型肺炎家長和老師需要知道甚麼。

舊金山聯合校區從上星期一開始重開部分幼稚園和小學的親身授課,在月底前更會陸續重開更多學校,對於子女可以重返校園上課,家長感到開心之餘,也難免會擔心子女是否會因此感染新型肺炎,因為不是所有家長都已經接種疫苗。

而雖然兒童感染率偏低,但上星期全國還是錄得有61,000宗兒童新症,所以加州大學舊金山分校的亞裔健康研究院有關疫情的視像城市論壇,最新一集就邀請到UCSF屋崙Benioff兒童醫院的傳染病專家李子正醫學教授,為大家講解新型肺炎和兒童感染的問題,觀眾可以在論壇前用傳真或則電郵發送問題。

另外,AARP樂齡會也會在同一天的下午4時到5時15分,舉行有關新型肺炎的視像城市論壇,題目是疫苗和亞裔與亞裔及太平洋島民,由醫生講解怎樣預防感染病毒變種和疫苗效能、疫苗的分配,和怎樣辨識假資料或者詐騙等等,觀眾也可以現場提問,不過就要事先登記。

有興趣參加上述論壇的關注,請點擊以下鏈結:

舊金山加大新型肺炎視像論壇:https://ucsf.zoom.us/j/99911857615?pwd=SmpJcUswWlc4QWtWQ0R3a2p2NndpUT09,密碼:393264

樂齡會新型肺炎視像論壇登記網站:https://aarp.cventevents.com/TTHAAPI

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。