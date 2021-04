影評：《彼女 》從逃亡戀人大膽探討日本女性置身的社會框架

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名女子為她長久單戀的對象殺人,兩人展開逃亡歷程的故事。

永澤來自富裕家庭,是個成功的整容師,和同志戀人公開同住。一天接到高中單戀對象筱田的電話,趕到酒店見她。筱田因為在家中被丈夫長期以暴力對待,躲進酒店住。在她的輕微慫恿下,永澤下決心要把筱田的丈夫殺了。下手之後,永澤告訴筱田,已經不再需要害怕承受暴力。可是筱田在這時候,也開車到永澤身邊,兩人開始一段逃亡歷程。但是兩人其實也是十年沒見面,回想起兩人在高中相識的情景,到筱田拒絕永澤的追求。而逃亡路上,兩人也不時有爭執。永澤心態裸露,筱田則還處於被動的未知中,多次幾乎落入法網中。但是這段路和長期醞釀的戀情,到底能夠持續多久?

電影根據女同漫畫《群青》改編。在串流平台巨人Netflix 的支持下,電影包裝華麗升級。從許多空中鏡頭,到優美親密鏡頭,在看似簡單的逃亡劇情中,提升觀感。導演廣木隆一以大膽情慾鏡頭聞名。在電影《彼女》中,說服飾演永澤的水原希子和飾演筱田的佐藤穗奈美,不顧日本觀眾眼前的形象,毫無保留的大膽演出。

而劇情中,除了探討女性之間的奧妙感情和令人猜不透的決定心態,當中的幾個男性角色,例如被殺的丈夫、逃亡路上遇見的計程車司機、後來見到富裕永澤的哥哥,都顯示劇中女子生活在男性為他們劃出的範圍中。見到了好萊塢著名逃亡女子影片《Thelma & Louise》的影子。而《彼女》的結局,也在兩人心態在到了應該到的終點後結束,結局叫人感嘆、回味。

《彼女 Ride or Die》帶觀眾了解兩個逃難女子的心路歷程。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前在Netflix 串流平台上映。必須提醒觀眾,電影有不少暴力和情慾鏡頭,因此應該限制給成年觀眾欣賞。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81261676

