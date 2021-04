土耳其北部基地遭火箭彈攻擊 駐伊拉克美軍基地再遇襲

【KTSF 張麗月報導】

土耳其北部基地遭到火箭彈攻擊,殃及基地旁邊一條村,此外,駐伊拉克的美軍基地又再遭到襲擊,這次是無人機來襲。

伊拉克的庫爾德地區內政部和聯軍官員說,週三晚上,一架無人駕駛飛機襲擊了伊拉克北部埃爾比勒國際機場附近的美軍及聯軍基地,並引發一場大火,燒毀了一座建築物,無人機降落在機場的一個倉庫,暫時沒有傷亡報告,也未知道無人機來自何方。

這宗事件是最近幾週以來,針對伊拉克美軍設施的一系列襲擊中的最新一宗。

土耳其北部的巴希卡基軍事基地,連夜遭到火箭彈襲擊,其中一枚火箭彈錯誤落在基地附近一條村,造成一個平民住宅受損,兩名少女受傷。

傷者家人表示,有4枚火箭彈,一枚擊中他們的房屋,一枚擊中軍事基地,兩枚落在村外面。

週四伊拉克首都巴格達東部一個市場發生強烈爆炸,造成1人死亡,12人受傷,暫時未知道爆炸原因。

消息指,自從伊斯蘭國在伊拉克慘敗之後,巴格達地區的恐怖炸彈襲擊就減少很多,對上一次巴格達的炸彈攻擊發生在1月時,敢死分子在一個繁忙的市集引爆兩個炸彈,造成嚴重傷亡。

