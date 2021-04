Pfizer藥廠指已接種疫苗民眾或需打加強劑（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

Pfizer藥廠行政總裁周四接受CNBC頻道訪問時表示,接種了完整疫苗的民眾,很可能要在6至12個月後接種一支加強劑,日後也可能需要每年都打疫苗。

根據Pfizer的數據顯示,他們的疫苗在接種完第二劑後,6個月內都非常有效,但之後的效能如何,就需要更多數據才能斷定。

CDC疾控中心表示,打完第二劑後,Pfizer疫苗對從未感染的人預防受感染效能高達95%,相比之下,一般每年都要打一次的流感疫苗,預防流感的效能只有40%至60%。

Pfizer和Moderna目前都在測試更新疫苗,以應付任何可能避過現行疫苗的變種病毒。

另外,Moderna的行政總裁表示,他們的疫苗對預防新型肺炎效力超過9成,接種第二劑後的6個月內,預防嚴重疾病效力更超過95%,他也預期更新版的疫苗最快可以在秋天面世,他表示預期在明年左右,會看到很多不同變種,但隨著有更多人接種疫苗,和受感染而出現抗體,變種病毒株的速度會減慢,病毒的傳播也會穩定下來,就像流感一樣。

最初在英國發現的變種病毒株,目前已經成為美國的主流病毒株,不過現行的疫苗都可以預防這種變種,但全球就較為擔心,目前使用中的第一代疫苗,對在南非發現的變種病毒B.1.351提供的保護作用較低,因此所有主要的疫苗生產商都在調整疫苗配方,準備更新疫苗,以要對付這種B.1.351 病毒株。

