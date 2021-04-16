Pfizer藥廠指已接種疫苗民眾或需打加強劑（視頻）

April 16, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

 
【KTSF 江良慧報導】

Pfizer藥廠行政總裁周四接受CNBC頻道訪問時表示，接種了完整疫苗的民眾，很可能要在6至12個月後接種一支加強劑，日後也可能需要每年都打疫苗。

根據Pfizer的數據顯示，他們的疫苗在接種完第二劑後，6個月內都非常有效，但之後的效能如何，就需要更多數據才能斷定。

CDC疾控中心表示，打完第二劑後，Pfizer疫苗對從未感染的人預防受感染效能高達95%，相比之下，一般每年都要打一次的流感疫苗，預防流感的效能只有40%至60%。

Pfizer和Moderna目前都在測試更新疫苗，以應付任何可能避過現行疫苗的變種病毒。

另外，Moderna的行政總裁表示，他們的疫苗對預防新型肺炎效力超過9成，接種第二劑後的6個月內，預防嚴重疾病效力更超過95%，他也預期更新版的疫苗最快可以在秋天面世，他表示預期在明年左右，會看到很多不同變種，但隨著有更多人接種疫苗，和受感染而出現抗體，變種病毒株的速度會減慢，病毒的傳播也會穩定下來，就像流感一樣。

最初在英國發現的變種病毒株，目前已經成為美國的主流病毒株，不過現行的疫苗都可以預防這種變種，但全球就較為擔心，目前使用中的第一代疫苗，對在南非發現的變種病毒B.1.351提供的保護作用較低，因此所有主要的疫苗生產商都在調整疫苗配方，準備更新疫苗，以要對付這種B.1.351 病毒株。

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