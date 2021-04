【有線新聞】

芝加哥一名13歲拉丁裔男童持槍逃避警方追截時,被白人警員擊斃。

當局公開事發片段,男童托萊多胸口中槍後當場昏迷。警員為他心外壓急救,並召喚救護車。其他警員陸續趕到,在現場地下找到一把手槍。

事發於上月29日凌晨,男童和另一名男子在街上被警員截查,二人逃走。警員追捕時,多次要求男童停下和舉高手。

男童家人的律師指,當時男童有按警員指示,不應向他開槍。市長促請公眾冷靜,等待獨立調查完成再下判斷。

