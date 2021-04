【KTSF 黃侯彬報導】

法新社報道,美國情報部門主管海恩斯周三向參議院委員會表示,美國的情報界還不清楚新冠狀病毒最初傳播的地點、時間和方式。

海恩斯向參議院指出,目前有兩種解釋新冠狀病毒起源的理論:其一是人與被感染動物接觸而起,另一個理論是病毒因實驗室事故而散播。

海恩斯強調,美國正在繼續致力病毒起源的研究收集所有的信息,對病毒來源我們將盡一切可能提供令人信服的解釋。

美國中情局局長William Burns補充,美國政府與美國專家都清楚一點,就是中國領導人與世衛組織在新冠狀病毒的溯源方面的合作,並不完全坦率透明。

美國國家安全局軍事情報機構負責人保羅-納卡松將軍(Paul Nakasone)在會議上表示,美國的情報部門正在與其他政府機構和大學合作,以確定病毒的確切來源。

