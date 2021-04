拜登宣布5月起從阿富汗撤軍 北約盟軍跟進

【KTSF 黃侯彬報導】

總統拜登周三宣布5月1日起將展開自阿富汗撤軍行動,預計於911恐怖攻擊事件20週年前全軍撤回,北約盟軍亦同意撤退,拜登又與阿富汗總統甘尼通話,承諾繼續穩固雙邊關係。

拜登周三發表電視講話,指美國無法在20年後,還能為駐軍阿富汗找到正當理由,認為是時候結束美國最長的戰爭。

拜登周三與甘尼通話,承諾將繼續支持阿富汗的外交和人道工作,拜登亦強調,美國現在必須將焦點擺在中國和俄羅斯帶來的挑戰上。

拜登說:「我們還要求其他長期以來支持阿富汗的國家,特別是巴基斯坦,以及俄羅斯、中國、印度和土耳其,它們在阿富汗穩定的未來中都具有重大利益。」

國務卿布林肯周三在布魯塞爾與北約盟國討論撤軍計劃,表示美國仍然致力於阿富汗的未來。

布林肯說:「我要澄清一點,即使在我們撤軍,我們也將繼續投資並支持阿富汗人民,及其選定的領導人,我們還將保持警惕,以免恐怖主義在阿富汗重現。」

阿富汗境內除了美國士兵要撤離外,還有其他將近7,000名士兵來自北約成員國,也會比照美國撤軍。

北約祕書長Jens Stoltenberg周三警告,撤軍期間,若泰利班有任何挑釁,軍隊都會反擊。

Stoltenberg說:「我們的撤軍將是有序和協調一致的,我們計劃在幾個月內完成對我們所有部隊的撤軍,在此期間,泰利班對我們部隊的任何攻擊,都將得到有力的回應。」

參議院共和黨人就批評拜登的撤軍決定。

共和黨聯邦參議員Lindsey Graham說:「拜登總統今天的這項決定的結果,等於取消了一張保險單,因為我篤信駐軍可以防止再次發生9/11,數千美國人來往當地,50多次進行監視,這使得將使基地組織和伊斯蘭國難以重新組織起來打擊我們,但現在那些眼睛和耳朵將消失。」

中情局局長William Burns周三對國會表示,撤軍令美國不可避免地會失去獲得情報的途徑,儘管面對極端主義威脅,但損失是可以控制的。

阿富汗政府官員周三回應撤軍時表示,尊重華府的決定。

