美代表團訪台 蔡英文稱樂意與美國合作守護印太地區和平

在台灣,蔡英文總統會見到訪的美國代表團,提到大陸近期在周邊頻繁的軍事活動,台灣樂意與美國合作,守護印太地區和平。美方代表說,有信心拜登政府會支持台灣自我防衛。

蔡英文在總統府會見美國代表團成員,互碰手肘打招呼。今次是美國總統拜登上任後,首次派代表團訪台。蔡英文公開提到近期台海局勢,說台灣有意和美國合作守護印太區域和平。

她指出:「我們看到近來中國頻繁派遣軍艦及軍機在周邊海空域進行軍事活動,這不僅改變印太地區的現狀,也威脅區域和平穩定。我們非常願意與理念相近的國家包括美國,共同守護印太區域的和平及穩定,並且阻止貿然以及挑釁行為。」



蔡英文又說代表團到訪,顯示美國跨黨派對台灣的支持,展現台美持續深化的夥伴關係,美方近期公布新的對台交往準則,台美又成立海巡工作小組,均展現雙方關係的實質進展。期待台美盡快重啟經貿的對話 ,強化雙邊貿易夥伴關係。

率團的美國前參議員多德就說:「你將發現拜登政府是可靠的朋友,我有信心拜登政府將協助台灣擴展國際空間,支持台灣自我防衛。」他說,現時是美台關係有史以來最堅固時刻,今次是應拜登請託重申美國對台承諾,會在共同利益上深化雙邊合作。

另一代表團成員前副國務卿阿米蒂奇就指,過往多屆美國政府因不同原因支持台灣,當中的確包括北京因素,但他保證拜登政府,只是單純建立對台民主支持。前副國務卿施坦伯格讚揚,台灣的防疫成果顯示民主模式能有效管治,亦令全世界均注意到台灣。

